Il gossip è partito dalla pagina Instagram di Deianira Marzano. Alessio Ceniccola, fidanzato di Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne, è stato fotografato insieme ad un’altra ragazza. Non sono mancati altri particolari come l’accusa di foto “troppo professionali”, e quindi finte, e il fatto che Samantha e Alessio abbiano smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram, dando il via alle voci di crisi.

I diretti interessati hanno commentato il gossip attraverso le loro pagine Instagram.

Samantha Curcio ha dichiarato che la ragazza che appare insieme ad Alessio nelle foto è solamente una sua amica di vecchia data, per giunta anche fidanzata (dichiarazioni riportate dal sito Isa e Chia):

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. La ragazza che è nelle foto con Alessio è una sua amica storica, che è fidanzata. Io, ovviamente, l’ho chiamata subito ieri, perché dal mio punto di vista è normale, no? Non sono foto carine, sono foto che lasciano intendere, ma io so che lei è una sua amica. Conosco tutte le sue amiche, so che è fidanzata e, quindi, questo è risolto.

L’ex tronista non ha nascosto la propria amarezza davanti alle accuse di aver organizzato questo gossip ai fini di alimentare la loro popolarità:

A chi lascia intendere che ci siamo messi d’accordo non voglio neanche stare qui a spiegare, perché solo io so come sto. Io e Alessio abbiamo altri problemi, che sono problemi di altra natura, come due ragazzi normali, come due fidanzati normali. Vi chiedo solo un pochino di rispetto, perché chi mi conosce e chi mi segue sa come sono fatta. Speculare sui sentimenti è la cosa che più si allontana dal mio modo di essere. Ho fatto chiarezza perché ho avuto prova del non bacio ed anche perché sono una donna innamorata.

Come anticipato, anche Alessio Ceniccola è intervenuto sui social, prendendosela soprattutto con Deianira Marzano: