Colpo di scena a Uomini e Donne dove Roberta di Padua ha deciso di lasciare il programma a seguito di alcune situazioni che si sono create.

Non solo ritorni ad effetto. A Uomini e Donne è andato in scena un vero e proprio colpo di teatro. Protagonista Roberta Di Padua che, secondo le indiscrezioni filtrate dall’ultima registrazione del programma, avrebbe deciso di lasciare la trasmissione per alcune situazione che si sono create con Alessandro Vicinanza.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua ha lasciato il programma

Al netto di quella che sembrava una storia destinata a fiorire e a far parlare, le cose non sono andate, a quanto pare, come ci si attendeva. Parliamo di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua con quest’ultima che avrebbe deciso di lasciare Uomini e Donne.

Dietro questa scelta, proprio il comportamento del cavaliere, tornato nel programma dopo la relazione finita con Ida Platano.

Stando alle anticipazioni che sono filtrate sul web, infatti, nel corso dell’ultima registrazione, la dama avrebbe deciso di lasciare la trasmissione, colpita in negativo dal comportamento del cavaliere.

L’uomo, infatti, tornato e apparentemente desideroso di conoscere la Di Padua visti i loro precedenti, avrebbe anche sottolineato come non si tirerebbe indietro nel voler conoscere anche altre donne.

Proprio questa situazione avrebbe scatenato una forte delusione in Roberta che, anche a seguito di un confronto anche piuttosto acceso, avrebbe deciso di lasciare.

La dama ha sempre fatto vedere di avere un carattere forte e, a quanto pare, lo ha confermato prendendo questa decisione. Al momento, però, non ci sarebbero altri dettagli sulla vicenda e bisognerà aspettare la messa in onda della trasmissione per capire qualcosa di più.

Di seguito anche un post Instagram del programma con quello che potrebbe essere stato il momento decisivo tra i due volti del trono over:

