Rumors sul loro rapporto e frasi non approvate dai diretti interessati: Eros Ramazzotti risponde sui sentimenti per Michelle Hunziker.

Una figlia insieme e un rapporto, da nonni, che li vede ancora protagonisti di momenti partecipativi in famiglia. Per molti, però, tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ci sarebbe ancora amore. Lo ha detto, in realtà in tono interrogativo, il settimanale Diva e Donna a cui il cantante ha voluto duramente replicare avendo trovato spiacevole la copertina scelta nell’ultimo numero e soprattutto le parole usate per descrivere, appunto, il rapporto con la ex.

Il duro commento di Eros Ramazzotti

Il settimanale Diva e Donna ha scelto una copertina decisamente importante per il suo ultimo numero con una foto in primissimo piano di Eros e Michelle. Fin qui nulla di male se non fosse che ad accompagnare lo scatto ci siano state alcune parole decisamente particolari. “Come due innamorti. Le foto segrete”. E ancora: “Baci e tenerezze: si amano ancora?”.

Il tutto, va detto, è stato accompagnato da un punto interrogativo ma a quanto pare il cantante non ha apprezzato e ha fatto sentire la sua voce con una storia su Instagram furente nella quale “smentisce categoricamente quanto pubblicato” dal media.

Non solo. Ramazzotti ha anche proseguito: “L’articolo rappresenta una realtà falsa artatamente e maliziosamente modificata con l’utilizzo tendenzioso di un rinfresco familiare”.

Poi ha voluto ribadire che tra lui e la ex moglie non vi è “nessun ritorno di fiamma, nessun riavvicinamento, nessuna nuova storia”. Importante anche la precisazione finale: “I due separati da quasi venti anni, da tempo hanno un rapporto di grande amicizia e condividono l’amore immenso per Aurora nata dal loro matrimonio e con la quale hanno da poco festeggiato il primo compleanno da nonni”.

Di seguito anche la copertina del settimanale pubblicata in un post Instagram proprio da Diva e Donna:

