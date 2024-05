Spiacevole episodio a Uomini e Donne dove due dame sono arrivate quasi alle mani raccontando un retroscena avvenuto dietro le quinte.

Tuoni e fulmini negli studi di Uomini e Donne. Durante il trono over, infatti, due dame sono state protagoniste di una rissa, per fortuna solo verbale, che ha scosso tutti i presenti, Maria De Filippi in primis. A prendersi la scena, Cristina e Aurora con quest’ultima che avrebbe detto parole spiacevoli all’altra donna con tanto di gesti e azioni antipatiche avvenute dietro le quinte.

Uomini e Donne, rissa tra Cristina e Aurora

La vicenda a Uomini e Donne è partita da una “denuncia” di Gianni Sperti. L’opinionista, infatti, ha detto apertamente: “Una scena raccapricciante. Eravamo dietro la tenda e abbiamo sentito delle urla. Aurora fuori di testa, che aggrediva Cristina, dandole della poco di buono e diceva anche ‘vatti a coprire’”, ha raccontato l’ex ballerino.

Una vicenda confermata, solo in parte, dalle dirette interessate. Infatti, Cristina ha spiegato cosa abbia subito e, presentandosi davanti ad Aurora, l’ha sfidata a confessare le sue colpe: “Dimmelo in faccia se hai le pa**e, riproviamo a vedere cosa è successo. Fai quello che hai fatto davanti a Maria. Mi hai preso la gonna e hai anche cercato di tirarmela su dicendo ‘Mettila più corta’”.

Dal canto suo, Aurora si è difesa negando e poi aggiungendo: “Tu mi hai detto che mi davi due pizze…”.

Le reazioni del pubblico di UeD

Al netto della rissa, per fortuna ora solo verbale, tra le due dame, la situazione è stata placata da Maria De Filippi che ha provato a far ragione le due protagoniste. Sul web moltissimi hanno commentato l’accaduto e, per la verità, non sono mancati commenti pro Aurora che, secondo alcuni, non sarebbe solamente carnefice ma anche vittima di molte provazioni.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha commentato la vicenda:

