Improbabile cambio look per Luca Argentero che con una foto pubblicata sui social ha generato una valanga di reazioni diventando virale.

Amato dal proprio pubblico e super seguito anche sui social, Luca Argentero è diventato virale in queste ore per un cambio look davvero inatteso. L’attore, infatti, si è mostrato in vesti decisamente inedite con uno scatto che ha raccolto una valanga di like e commenti. Il motivo? I suoi nuovi capelli, decisamente diversi dal solito.

Il cambio look di Luca Argentero

Come detto, in queste ore su Instagram, Argentero ha stupito tutti con uno scatto decisamente inedito dove si è mostrato con un look trasformato rispetto al solito. L’attore ha fatto vedere una svolta per quato riguarda i suoi capelli, lunghissimi rispetto al solito e divisi da una riga in mezzo. Una scelta davvero particolare e, va detto, non sappiamo dovuta a cosa. “Eravamo io, Robert Plant ed Eric Clapton…abbiamo iniziato a suonare una cosa così, per caso…il resto è storia…”, ha scritto l’uomo accompagnando lo scatto.

Davvero moltissimi hanno subito commentato la foto dell’attore. Tra loro anche il collega Edoardo Leo che ha ironizzato: “È la riga in mezzo che boh…”. Proprio l’uomo ha portato Luca a reagire: “In quegli anni andava così”.

Di seguito il post Instagram dell’attore con i capelli lunghi e i tanti commenti ricevuti:

La foto da giovane

Argentero non è nuovo a queste “sorprese” social. In passato, infatti, aveva pubblicato una sua foto da molto giovane di quando aveva solamente 16 anni. Anche in quell’occasione, lo scatto era diventato virale in poco tempo e aveva suscitato la forte attenzione dei fan, soprattutto lato femminile con tanti commenti di gradimento e di stima per lui che aveva sottolineato come, anche da più ragazzo, la bellezza fosse già evidente. Il buon Luca, insomma, sui social non sbaglia un colpo…

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG