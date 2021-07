Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: “Roberta Di Padua? Non ho sentito la sua mancanza”

Estate da single per Riccardo Guarnieri, protagonista delle ultime stagioni di ‘Uomini e Donne‘. Intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, il cavaliere del programma di Maria De Filippi ha spiegato le proprie emozioni dopo la rottura con Roberta Di Padua:

Sono tornato a essere quello che ero: single e spensierato… dopo quello che è successo bisognava solo abbassare la testa ed evitare di ritornare su ciò che è accaduto in studio, anche perché in trasmissione mi sono come svuotato. Sono uscito, ovviamente a testa bassa, ma pulito. Quello che c’era da dire l’ho detto al centro del parterre di Uomini e Donne, e mi sembrava superfluo ripetermi e dichiarare altrove sempre le stesse cose. Il silenzio mi è sembrata l’opzione migliore.