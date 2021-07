Temptation Island 2021, Vincenza Botti: “Floriana e Federico? Semplici ma differenti”

Vincenza Botti, la single che ha tentato Federico Rasa di ‘Temptation Island 2021‘, nelle scorse ore, dalle pagine di ‘Uomini e Donne Magazine’, ha rotto il silenzio sul legame, all’interno del villaggio dei fidanzati, con Federico Rasa, compagno di Floriana Angelica che, nell’ultima puntata del docureality di Canale 5, ha chiuso la storia:

Floriana e Federico sono delle belle persone, due ragazzi semplici ma differenti. Lei è introversa, vive di monotonia, programma tutto; lui è socievole, ama stare in gruppo, gli piace uscire dagli schemi e vivere alla giornata. Ritengo che questi siano due stili di vita completamente diversi e che, per quanto uno possa cercare di venirsi incontro, in questi casi non esista la possibilità di trovare una direzione comune.

A fine puntata, però, il ragazzo ha chiesto un ennesimo confronto con la compagna per ricucire lo strappo. La tentatrice è convinta che, nonostante la rottura, ci sia ancora dell’affetto da parte della giovane siciliana:

Il vero amore non ti crea dubbi o incertezze. Le difficoltà ci sono e si vivono in ogni relazione, ma quando c’è una base solida si riesce a far crollare tutti gli ostacoli. Ascoltando il discorso di Federico e rivedendo il percorso di Floriana da casa vedo troppi dubbi e punti negativi. Dopo due anni di storia è normale ci sia dell’affetto, ma bisogna capire se sia monotonia, affezione o vero amore.

Vincenza, però, non ha mai nascosto, a favore di telecamere, di voler continuare la conoscenza con Federico fuori dal programma: