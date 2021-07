Uomini e Donne, Pamela Barretta: “Un maniaco mi ha perseguitata”

Non è una bella avventura quella corsa dal’ex dama di Uomini e Donne Over, Pamela Barretta. La donna ha raccontato di esser stata suo malgrado protagonista di un inseguimento da parte di un uomo. Lui si trovava in macchina, mentre lei si recava dal suo parrucchiere a Brindisi. L’ex di Enzo Capo (cavaliere di U&D) ha temuto non poco per la sua sicurezza, questo perché lo stalker sempre più spesso si presentava nelle vicinanze di Pamela.

Sul suo Instagram seguito da quasi 180mila followers, la donna denuncia il fatto aggiungendo alcuni particolari tra cui una fuga, la sua dallo stalker: “Ho iniziato a correre” dice.

Un maniaco mi ha seguita in auto, a Brindisi, in pieno centro, stavo andando dal parrucchiere e ho iniziato a correre. Non sono riuscita a prendere la targa della macchina perché ero presa a correre. Era straniero, non so dirvi altro se non quello che vi ho raccontato già.

Pamela ammette di aver sottovalutato la gravità dell’episodio in un primo momento, una volta resasi conto che qualcosa iniziava a non quadrare più, a quel punto Pamela ha pensato bene di scappare il più lontano possibile. Il messaggio è rivolto anche a tutte le donne, alla loro salvaguardia:

Noi donne dobbiamo seguire il nostro sesto senso sempre, perché è infallibile. Anche io dovevo ascoltarlo. Sapevo di dover andare in macchina anche se il parrucchiere era vicino, invece poi non l’ho presa.

Pamela Barretta in questo momento si trova in Grecia per trascorrere qualche giorno di vacanza in totale relax.