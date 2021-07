Antonio Rossi, ex canoista e campione olimpionico, ha avuto un infarto. Sarebbe stato soccorso nell’immediato e operato d’urgenza. Ora le sue condizioni sarebbero stabili.

Il campione italiano è attualmente anche sottosegretario con delega allo Sport e ai Grandi eventi sportivi di Regione Lombardia. Sotto l’occhio dei riflettori sino a qualche anno fa, quando ancora gareggiava per l’Italia e con ottimi risultati, ora è da diverso tempo che non appare in tv. L’olimpionico, tuttavia, continua a vivere per lo Sport e per il canottaggio in particolar modo, sua più grande passione.

Antonio Rossi, 52 anni, avrebbe vissuto però ore poco felici di recente. Soltanto pochi giorni fa sarebbe infatti stato colto da un infarto fulminante. A salvarlo la tempestività dei soccorsi, che avrebbero immediatamente azzeccato la diagnosi.

Rossi è dunque stato colto da infarto, ha fatto tappa dapprima all’ospedale di Conegliano, dove si trovava in quel momento, e poi è stato trasferito in un centro specializzato nel comasco, dove è stato operato d’urgenza. A tranquillizzare i fan informandoli dell’accaduto, i suoi profili Social, che hanno voluto spiegare cosa fosse accaduto ad Antonio Rossi prima che eventuali inesattezze potessero trapelare dalla stampa.

Fortunatamente, le condizioni del campione olimpionico sarebbero stabili. Antonio Rossi sui Social ha anche lasciato un messaggio personale: “Tutto sotto controllo ora: era il tagliando dei 50 anni”.

Al momento, Antonio Rossi è ancora trattenuto nel reparto di emodinamica dell’ospedale Sant’Anna di Como in osservazione. Nei prossimi giorni dovrebbe tornare a casa. Sempre sui suoi canali Social ufficiale ha anche aggiunto:

“Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per me. Tutto è andato bene, sia a Conegliano dove mi hanno dato i primi soccorsi che a Como dove mi hanno operato”.

Il campione è sposato con Lucia Micheli e ha due figli: Angelica e Riccardo Yuri.