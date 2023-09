Una delle coppie che si era formata nell’ultima edizione di Uomini e Donne si è lasciata. Sui social le prime parole.

Un’altra coppia “scoppia”. Si sono lasciati Luca Panont e Antonella Perini, protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne trono Over. I due, che sembravano essere molto affiatati, invece, hanno rotto e sui social sono arrivate anche le primissime parole dopo la fine della relazione. Ad uscire allo scoperto, il cavaliere della trasmissione di Maria De Filippi che ha voluto chiarire la propria posizione.

Uomini e Donne: Luca Panont e Antonella Perini si sono lasciati

In attesa dell’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, si torna a parlare del trono Over ed in particolare della ormai ex coppia formata da Antonella Perini e Luca Panont. I due, infatti, non starebbero più insieme.

I due avevano deciso di lasciare la trasmissione per viversi fuori e creare qualcosa di importante e così, almeno per il primo periodo, era stato. Ora, però, le cose sono cambiate. I due, che tra l’altro sono stati vittima della perdita di un figlio che la donna portava in grembo, sembra si siano detti addio.

Ad annunciare la fine della relazione è stato proprio Luca sul suo profilo Instagram. L’ex cavaliere ha scritto: “Visto che mi state scrivendo in tanti, vi anticipo che non sono stato io a lasciare Antonella. Potete chiedere a lei direttamente, quindi non vedo il motivo di scrivermi insultandomi. Le motivazioni non le ho ancora capite, rivolgetevi sempre a lei, sicuramente ne sa più di me”.

Al netto delle parole dell’uomo, non sono arrivate repliche particolarmente dettagliate da parte della dama che ha solo scritto in una storia: “Ci si manca nel peggiore dei modi, in silenzio”.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la coppia che si è appena lasciata:

