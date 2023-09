Non nasconde le proprie emozioni Alena Seredova che parlando del figlio ammette una grande tristezza “da mamma”.

Alle prese con le “pene da madre” Alena Seredova che sui social, rispondendo ad alcune domande che le sono state rivolte dai fan, ha ammesso, quasi in lacrime, di soffrire per una scelta di suo figlio, il primogenito Louis Thomas, avuto dal precedente marito Gianluigi Buffon.

Alena Seredova quasi in lacrime sui social

Attraverso una box domande su Instagram, la bella Alena ha voluto condividere alcuni momenti insieme ai suoi fan rispondendo alle curiosità dei seguaci. Tra queste, anche i sentimenti “da madre” che la donna sta provando per la nuova avventura del suo primogenito Louis Thomas a Pisa. Il ragazzo, infatti, ancora non 16enne, si è trasferito lontano da casa e questo ha generato forte scombussolamento nella modella.

“Mi manca”, chierisce subito mamma Alena. “Faccio fatica a dormire”, ha proseguito rispondendo a chi le chiedeva appunto se si fosse abituata alla partenza del figlio.

“Sapevo che questo momento doveva arrivare prima o poi. Diciamo che ‘prima’ non pensavo ‘adesso’. Il ‘poi’ poteva arrivare molto più avanti… Certamente è dura, è tosta e faccio fatica a dormire. Non mi piace, però so che lo sto facendo per lui. So che è un sacrificio e mi manca”.

“Naturalmente sono super felice per lui ma è vero anche che il mio modo di essere mamma non aveva previsto questo così presto”.

Di seguito anche un post della donna su Instagram nel giorno della sue seconde nozze in compagnia dei figli:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG