La giovane cantante Angelina Mango ha ammesso di provare paura ad uscire da sola di notte dopo alcuni recenti fatti di cronaca.

I recenti fatti di cronaca che hanno visto coinvolte diverse donne, vittime di abusi e di violenze che hanno anche portato, in alcuni casi, alla loro morte, non fanno stare serena neppure Angelina Mango. La giovane cantante, protagonista di Amici nelle scorsa edizione, si è sfogata sui social ammettendo una certa paura nel muoversi da sola di notte, anche solo per andare in farmacia.

Angelina Mango, lo sfogo sui social

Attraverso un messaggio su X, ex Twitter, Angelina ha fatto evidentemente riferimento alle tristi notizie che si stanno susseguendo nelle ultime giornate relative alle violenze subite dalle donne che, in alcuni casi, hanno portato anche a dei decessi.

“Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30 volevo mettere i legging, ma ho messo un tutone largo”, ha esordito la cantante ex Amici sui social. “È possibile che debba avere così paura e che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?”.

Uno sfogo in piena regola quello della ragazza che si è fatta portavoce di un timore che, purtroppo, pare essere comune anche a diverse altre ragazze. La conferma arriva dai tanti messaggi ricevuti sotto il suo post. “Non dovrebbe essere possibile ma purtroppo viviamo tutte la stessa vita”, ha scritto un utente di X.

Molte altre persone hanno espresso affetto e una certa solidarietà per le parole della Mango ma anche delle altre donne confermando l’ansia di uscire da sole, specie nelle ore buie della giornata.

Una problematica davvero importante e che andrebbe affrontata con prese di posizione rigide e significative.

Di seguito anche lo sfogo social della giovane cantante di Amici arrivata seconda la scorsa edizione ma vincitrice della sua categoria e i vari commenti di cui vi abbiamo parlato:

sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. è possibile che debba avere così paura è che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto? — angelinamango (@angelinamango_) September 4, 2023

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG