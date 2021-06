La copertina del settimanale Nuovo, svelata in anteprima dal direttore Riccardo Signoretti, ha scatenato non poche polemiche all’indirizzo di Jessica Antonini.

L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, parlando della fine della sua storia d’amore con Davide Lorusso, avrebbe insinuato una sua presunta omosessualità, stando proprio al titolo presente in copertina:

Ho chiuso con Davide: lui non lo sa, ma è gay.

Il direttore Riccardo Signoretti ha lanciato l’intervista a Jessica con il seguente post:

Clamorose rivelazioni di Jessica Antonini. La ex tronista di Uomini e donne per la prima volta rompe il silenzio e rivela come e perché è finita la relazione con Davide Lorusso, il corteggiatore che aveva scelto negli studi di Maria De Filippi. Un racconto da non perdere.

Come scritto in apertura, non sono mancate critiche all’indirizzo di Jessica che ha subito replicato, tramite Instagram Stories.

Jessica Antonini, in breve, ha dichiarato di non essere d’accordo con il titolo scelto, aggiungendo, però, che il contenuto dell’intervista sarà chiaro e privo di equivoci:

Si sa che i giornali devono fare sempre il titolo a effetto e, appena vista la copertina, mi sono sbrigata a sentire chi di dovere. Non ho mai chiesto di scrivere così e soprattutto in copertina. Mi è stato risposto che dentro è tutto spiegato e me lo auguro.

Recentemente, Jessica Antonini, a Uomini e Donne Magazine, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riguardo la fine della sua relazione con Davide, scelto a sorpresa durante il suo percorso da tronista: