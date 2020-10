Uomini e donne, Jessica Antonini sceglie a sorpresa Davide Lorusso: "Ho risbattuto la testa"

Di Ivan Buratti venerdì 2 ottobre 2020

La scelta a sorpresa di Jessica Antonini, a poche settimane dall'inizio del trono. Lui accetta la proposta

Uomini e donne, la tronista Jessica Antonini stupisce tutti con un colpo di scena. La donna ha infatti deciso di chiudere la propria avventura nel programma di Canale 5 con una scelta-lampo. Un colpo di fulmine per Jessica, che ha deciso di continuare la sua vita in compagnia del corteggiatore Davide Lorusso.

Nella puntata di venerdì 2 ottobre 2020, sono state trasmesse le conversazioni tra Jessica e Davide durante uno degli ultimi balli in trasmissione. A microfoni aperti, i due si sono confidati parole inequivocabili, foriere di un sentimento evidente. Davide è perfino arrivato a rivelare l'hotel in cui avrebbe soggiornato, cosicché la ragazza potesse raggiungerlo. Non c'era quindi nient'altro che fare che arrivare alla scelta. Ecco le parole con cui Jessica Antonini ha annunciato il suo abbandono e la scelta di Davide Lorusso:



È vero che sono venuta qui per fare un percorso lento, questo è il motivo per cui continuavo a stare qua. Lui mi piace tanto, l'ho scelto per lo sguardo. Ieri torno in camerino, poi ci ho riflettuto tutta la notte. Mi viene da piangere. Mi manca da morire quando sto a casa. È stupido dirlo perché non lo conosco. Lui è più piccolo di me, io ho tante responsabilità, però oh, mi è capitato. Lunedì faccio 29 anni e ho risbattuto la testa. Magari domani finisce domani, eh, ma io scelgo Davide.

Davide, scoppiato in lacrime come Jessica, ha detto sì alla proposta di Jessica. Una coppia nata in poche settimane e che speriamo possa avere vita lunga!