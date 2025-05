Giuseppe Molonia è stato sicuramente uno dei protagonisti di quest’ultima edizione di Uomini e Donne, il cavaliere del trono over ha conquistato il pubblico con la sua genuinità. In una delle ultime puntate dello show di Maria De Filippi avevamo assistito all’uscita dal programma assieme, nonostante la loro conoscenza fosse iniziata da poco tempo, avevano deciso di darsi una possibilità fuori dal programma. E mentre è stata proprio la dama – come riportato da Lorenzo Pugnaloni – a parlare di una crisi tra loro, la foto del cavaliere a trent’anni ha sorpreso i suoi followers.

Uno scatto amarcord del cavaliere in compagnia dei suoi figli che ha conquistato i suoi followers, in tanti si sono complimentati per la sua bellezza. Il cavaliere, come abbiamo detto, ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne e per questo, da quando ha lasciato il daiting show, il suo profilo è molto seguito.

Giovanni del trono over da giovane, com’era a trent’anni

Osteopata e fisioterapista, il 52enne siciliano è legatissimo ai suoi figli. E’ arrivato a Uomini e Donne con l’intenzione di trovare l’amore e, lasciando il programma con Rosanna sembrava esserci riuscito. Il cavaliere tempo fa ha condiviso sui suoi profili social un’immagine di lui a trent’anni con i suoi due primi figli.

Come si vede dallo scatto, Giuseppe portava i capelli più lunghi, aveva una folta chioma riccia nera, e un fisico piuttosto palestrato. L’immagine, oltre a mostrare il cavaliere com’era quando aveva trent’anni, è un dolcissimo ricordo familiare che fa vedere che padre amorevole sia il protagonista del trono over. Intanto in molti si chiedono cosa stia accadendo tra lui e Rosanna, dopo che Lorenzo Pugnaloni ha condiviso una segnalazione in cui veniva raccontato l’incontro tra Giuseppe e una cassiera, cui il cavaliere avrebbe parlato di litigi con la dama.

L’esperto di Uomini e Donne ha poi raccontato che Rosanna gli avrebbe confermato la crisi, senza però dire altro. La coppia recentemente nata nel daiting show di Maria De Filippi, dunque, potrebbe essere già vicina all’addio se non si è già separata definitivamente. Per saperlo dovremo attendere rispettive dichiarazioni, se è vero che si sono lasciati, con molta probabilità potremo rivedere uno dei due o entrambi a settembre di nuovo nel trono over.

Anche se, dal racconto riportato da Lorenzo Pugnaloni, pare che Giuseppe a chi gli ha chiesto se sarebbe tornato nel programma di Maria De Filippi, avrebbe detto che avrebbe deciso di cercare una compagna fuori dal programma. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, ad ogni modo il cavaliere ha fatto breccia nel cuore del pubblico e in tanti vorrebbero rivederlo in trasmissione.