Ida Platano continua a essere molto attiva sui social, da quando ha lasciato Uomini e Donne condivide con i suoi followers momenti della sua vita quotidiana, aggiornando su quello che fa. Adesso ha raccontato una cosa che avrebbe incuriosito non poco i suoi followers, la bella parrucchiera siciliana ha condiviso un messaggio in cui ha spiegato cosa sta accadendo.

L’ex tronista ha raccontato di aver fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare, poche parole che hanno spiazzato i suoi followers. In tanti si sono chiesti a cosa si riferisse e poi la dama rispondendo ad alcune domande ha chiarito tutto.

Ida Platano, l’annuncio che preoccupa i followers

Ida Platano in uno dei suoi messaggi quotidiani sui social ha spiegato di aver fatto qualcosa di pericoloso, una cosa che era meglio non fare. “So sono un po’ pensierosa perché ho fatto due cose. Una di queste non posso dirvela, sono pazza, pericolosa, ed è per questo che non posso parlare“. La tronista ha poi continuato chiedendosi perché ha fatto determinate cose che potrebbero metterla nei guai.

Poi ha concluso il messaggio dicendo che si sarebbe andata a chiudere in casa, anche se non sapeva quanto avrebbe resistito. Parole piuttosto insolite da parte della Platano che, com’era prevedibile, ha scatenato i suoi followers. In tanti le avrebbero chiesto cosa sta accadendo e cosa avrebbe fatto, c’è anche chi le ha domandato se si riferisse a qualche uomo, ipotizzando che si sarebbe sentita con un suo ex, magari Riccardo Guarnieri.

Ma Ida ha subito precisato che non c’entrano gli uomini, dicendo che c’è chi le ha chiesto se fosse stata avvistata con qualcuno. A quanto pare non si riferiva a questo, infatti ha aggiunto: “Uomini zero. Sono stata chiara?“. Parole che lasciano intendere come la tronista potrebbe essere single. Tempo fa aveva comunicato ai suoi followers che stava frequentando una persona, poi però non ha più parlato di quest’uomo ne tantomeno ha mai condiviso immagini in sua compagnia. Dunque la relazione della bella parrucchiera siciliana potrebbe essere finita. Proprio per questo in tanti si chiedono se a settembre potrebbe tornare a Uomini e Donne nel trono over.

Maria De Filppi, l’ultima volta che Ida era stata ospite del programma, le aveva offerto di tornare, dicendole anche che le porto dello show per lei sono sempre aperte. La parrucchiera siciliana, però, aveva detto che avrebbe voluto provare a trovare l’amore lontano dalle telecamere. Ma visto che sarebbe ancora single, magari potrebbe ripensarci. I suoi tanti fan non vedrebbero l’ora di rivederla nel daiting show, Ida è sempre stata molto seguita e quando ha vissuto diverse delusioni amorose, ha potuto contare sull’affetto dei suoi tanti fan. Cosa che è accaduta anche dopo il triste epilogo del suo trono.