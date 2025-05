Chanel Totti ha recentemente festeggiato un traguardo significativo: il suo diciottesimo compleanno. Sebbene il giorno ufficiale sia stato il 13 maggio, la vera celebrazione si è svolta nel fine settimana successivo, creando un’atmosfera di festa e convivialità. L’evento ha unito i genitori, Ilary Blasi e Francesco Totti, con i loro nuovi compagni, in una location da sogno.

La location da sogno e il menù

La Tenuta San Domenico, situata a Sant’Angelo in Formis, alle porte di Caserta, è stata scelta per l’occasione. Questo luogo, noto per eventi di lusso, ha accolto oltre 200 invitati tra amici e familiari per una serata indimenticabile. Con eleganti spazi all’aperto e interni raffinati, la location ha offerto il palcoscenico ideale per una celebrazione di tale portata.

La festa è stata arricchita da un menù gourmet curato dallo chef stellato Michele Deleo. Gli ospiti hanno potuto gustare un aperitivo di benvenuto con prelibatezze tipiche della cucina napoletana, come il battilocchio con pomodoro e mozzarella e il mini bun ai carboni vegetali. Tra i piatti proposti, spiccavano anche manzo marinato con burrata e pomodorini, insieme a un variegato buffet che ha deliziato i palati. La torta, un’opera d’arte a sette piani, ha rappresentato il culmine della serata, simboleggiando il passaggio all’età adulta della festeggiata.

Incontro tra Ilary e Francesco Totti

Nonostante l’atmosfera festosa, alcune tensioni familiari sono emerse. Per la prima volta dopo la separazione, Ilary e Francesco si sono ritrovati insieme, seppur con i rispettivi nuovi compagni, Bastian Muller e Noemi Bocchi. Tuttavia, le aspettative di una foto di famiglia unita sono state disattese: Chanel ha posato separatamente con i genitori e con i suoi due fratelli, Cristian e Isabel, mentre i nuovi partner si sono mantenuti in disparte.

Un ulteriore colpo di scena è stata l’assenza di Cristian Babalus, il giovane imprenditore e TikToker con cui Chanel ha condiviso gli ultimi due anni. La sua mancanza ha alimentato voci di una possibile crisi nella loro relazione, già sospettate a causa dell’assenza di foto di coppia sui social. La scelta di non partecipare alla festa è stata interpretata come la conferma della fine della loro storia d’amore.

Il regalo di Cristian Totti alla sorella

Cristian Totti ha voluto omaggiare la sorella Chanel con una sorpresa. A metà serata, infatti, il calciatore ha raggiunto la 18enne presentandosi a lei con un mazzo di rose rosse enorme. Si suppone che siano state più di 100. Un regalo che he fatto impazzire di felicità la festeggiata.