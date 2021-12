Uomini e Donne, Giorgia Lucini: “Con Federico Loschi storia al capolinea”

Negli scorsi giorni, i fan di ‘Uomini e Donne‘ si sono preoccupati per alcune Instagram Stories, dai toni allarmanti, pubblicate da Giorgia Lucini. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi aveva chiesto ai propri followers un periodo di comprensione per alcuni problemi personali:

Non sto vivendo un periodo facile. Ho sempre pensato che l’amore vince su tutto, ma purtroppo non è così. Viviamo in un mondo fatto di persone cattive. Anziché gioire, delle vittorie altrui, cercano in tutti i modi di infangarti. Di trattarti male. Di abbatterti. E’ un mondo pieno di invidia. Un mondo ipocrita. Che continua a sostenere che esista la solidarietà femminile. Quando forse l’ho ritrovata in tre donne in tutta la mia vita. Un mondo dove le persone si riempiono la bocca di parole di cui non conoscono né il significato, né il valore. Come rispetto. Non è successo nulla di grave. Tranquille. Mio padre mi ha insegnato a rialzarmi anche davanti al momento più no, ai momenti più bui. Per questo lo ringrazio con tutta me stessa. Se oggi sono la donna e la mamma che sono lo devo a lui. Ai valori che lui, mia mamma e tutta la mia famiglia mi hanno insegnato. Vi chiedo scusa se momentaneamente non mi sento di darvi delle spiegazioni. Ora ho bisogno di staccare un po’ e di riprendere in mano la mano.