Veronica Ursida, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, ha raccontato via social un grave episodio accaduto ai suoi danni.

Veronica Ursida è stta aggredita da alcuni sconosciuti mentre si trovava in una stazione di Milano. Lei stessa ha raccontato il grave episodio attraverso i social sfogandosi con i fan:

“Mi sento svenire e mi viene da vomitare. Ho appena sventato una violenza o non so cosa con tre extracomunitari qui nella stazione di Milano gate. Vi giuro in mezzo a mille persone che aspettavano il treno nessuno si è accorto di nulla. Ora sono sul treno ma vi giuro che tremo ancora come una foglia. Dopo vi racconto perché credetemi non ho voce ora per tutto questo”, ha raccontato Veronica nelle sue stories, e ancora: “Mi sono sentita spingere e tipo toccare addosso da dietro e la prima cosa è stata girare la valigia di scatto e prendere la mia borsa e metterla al petto spingendo”.

Veronica Ursida: la molestia in stazione a Milano

Attraverso i social Veronica Ursida si è sfogata per un grave episodio accaduto ai suoi danni a Milano. L’ex volto del trono over ha anche affermato che denuncerà quanto accaduto alle forze dell’ordine e in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso la loro solidarietà via social. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

“Io non so se mi volevano fare violenza e non so se mi volevano derubare. Ma è stata una cosa orribile per me. Tra l’altro, le persone vicino nessuno ha fatto nulla. Nessuno mi ha aiutata. Mi sono sentita violata”, ha confessato via social l’ex volto del dating show di Maria De Filippi.

