Giulia De Lellis ha dedicato un commovente post via social alla morte del suo cane, Tommy. Andrea Damante ha deciso di fare lo stesso.

Nel 2020 Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno adottato insieme il piccolo Tommaso Kowalski, il volpino di Pomerania che è rimasto a vivere con l’influencer dopo la loro separazione e che, nelle scorse ore, è tragicamente scomparso a causa alcuni problemi di salute. Giulia De Lellis ha dedicato al piccolo Tommy un suo commovente post via social e a seguire anche Andrea Damante ha voluto commentare la tragica notizia con una story dedicata al cagnolino.

“Ciao fratellone, rimarrai per sempre il King!! Fai buon viaggio”, ha scritto il dj.

Giulia De Lellis: il messaggio di Andrea Damante per il cane scomparso

Come Giulia De Lellis anche Andrea Damante ha voluto dedicare un tenero messaggio a Tommy, il piccolo amico a quattro zampe che i due avevano adottato nel 2020 durante uno dei loro numerosi ritorni di fiamma. Il post di Andrea Damante ha fatto il pieno di like da parte di fan, amici e colleghi e in tanti hanno espresso a lui e Giulia la loro vicinanza a seguito della scomparsa del cagnolino.

