Per la prima volta Manuela Arcuri ha confessato di aver svolto il suo primo provino difronte al grande Massimo Troisi quando aveva 16 anni.

Oggi Manuela Arcuri è una delle donne più famose dello spettacolo italiano ma lei stessa ha confessato al Corriere della Sera di aver ricevuto uno dei suoi primi “no” ad un provino quando aveva 16 anni e si propose per recitare ne Il Postino di Massimo Troisi. Proprio il grande attore e regista avrebbe avuto il compito di valutarla e a tal proposito lei ha detto al Corriere della Sera:

“La mia prima delusione, avevo 16 anni. Gli ero piaciuta, avevo anche fatto un provino in costume, gli sceneggiatori erano molto indecisi. Troisi fu gentilissimo, mi consigliava di essere naturale: “Parla come se fossi con le tue amichette di scuola”. Alla fine però non mi prese. Ci rimasi male, lo ammetto. Ma ci sta, non sa quante occasioni non sono andate a buon fine, succede. Già mi ritengo fortunata ad averlo conosciuto. Forse quello non era il mio momento, non avrei fatto una bella figura”.

Manuela Arcuri: il provino con Troisi

Per la prima volta Manuela Arcuri ha svelato di aver sostenuto il suo primo provino difronte al grande Massimo Troisi, il celebre attore e regista scomparso il 4 giugno 1994. Oggi l’attrice conserverebbe un affettuoso ricordo di quel “no” che, all’epoca, rappresentò per lei un’enorme delusione.

Successivamente la Arcuri è riuscita ad affermarsi e a realizzare il suo sogno di diventare un’attrice e oggi è considerata una delle vip più famose dello spettacolo italiano.

