Partenza col botto per la prima puntata della settimana di Uomini e Donne. Le cose tra Cristina ed il misterioso Daniel si son decisamente messe male. La frequentazione dei due è arrivata al suo epilogo dopo sole due uscite “Ci siamo sentiti al telefono, era piuttosto gentile. Il giorno dopo questa telefonata mi ha detto che mi lascia, che non sono la donna giusta per lui. Gli dà fastidio che io fumo, hai detto che ti da fastidio che io abbia una figlia e una nipote“. La scorsa settimana l’uomo si è mostrato piuttosto freddo contro la dama, già in quella occasione qualcosa aveva fatto presagire il peggio.

Daniel più volte interrompe: “Io non ho mai detto queste cose. Non ti permettere di dire queste cose, ora parlo io“. Cristina non ha ancora terminato di raccontare la serata che immediatamente l’uomo viene affondato dalle critiche di Valentina Autiero e di altre dame che ritengono Daniel un uomo ‘cafone’.

L’uomo prende parola e racconta la sua versione dei fatti:

Tu non mi sei piaciuta dal primo giorno che sei entrata. Sei assente, sei presa dalle tue cose. La verità è che io sono andato in un ristorante dove io non sono riuscito a mangiare. Invece di avere interesse verso me si è messa a guardare la televisione senza guardarmi. In 57 anni non mi è mai successo di avere a che fare con una persona come lei.

Anche Tina e Gianni Sperti sono una furia contro l’uomo: “Stiamo parlando ancora con un uomo che dice ‘non mi sei piaciuta dal primo giorno’ ed hai messo in scena una roba assurda”. Interviene pure Armando Incarnato: “Non ci sono parole per descrivere il comportamento di quest’uomo, sarebbe da prendere a schiaffi!“. Sperti chiude ufficialmente la questione: “Le parole invece ci sono: Sei un uomo di m***a” e Daniel, messo all’angolo dall’applauso a favore dell’opinionista, decide di lasciare lo studio.