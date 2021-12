A Uomini e Donne il trono di Andrea Nicole prende una svolta inaspettata. Secondo quanto è stato anticipato dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover è stata registrata una nuova puntata del programma condotto da Maria de Filippi.

Puntata in cui la tronista è arrivata ad una scelta ufficiale che però sta facendo discutere non poco. Il motivo della bufera attorno ad Andrea Nicole sarebbe legato al modo in cui è riuscita a fare la sua scelta.

*Se non vuoi sapere chi ha scelto Andrea Nicole evitando quindi lo spoiler, non proseguire la lettura*

Nessuna seduta classica in studio con la tronista e il corteggiatore faccia a faccia, nessun atmosfera e nemmeno il canonico discorso. Andrea Nicole infatti avrebbe scelto Ciprian e lo ha fatto in tutt’altra maniera. Lui si sarebbe recato a casa della tronista per passare la notte insieme senza che nessuno, redazione compresa, sapesse qualcosa. Dunque i due si sarebbero visti senza telecamere. Che ci fosse una certa alchimia tra di loro si era notato da tempo, per questo la sua scelta non appare così clamorosa.

Vicolodellenews quindi aggiunge altri dettagli: i due (nella registrazione di oggi, 30 novembre) sono entrati in studio ammettendo di essersi scelti (e dire che Ciprian qualche puntata fa aveva deciso di non tornare più in studio lamentandosi per la mancata considerazione di Andrea Nicole. Un’accusa poi respinta dalla tronista che lo ha richiamato per tornare e confrontarsi).

Fatto sta che la dinamica che si è scaturita per la scelta ha fatto storcere il naso a Gianni e Tina. I due opinionisti avrebbero accusato entrambi di essere dei disonesti, arrivando persino a far piangere Andrea Nicole.

Non è ben chiaro quando andrà in onda la puntata, ma c’è da giurare che certamente la scelta di Andrea Nicole solleverà nuovamente polemiche esattamente come sta già accadendo su Twitter da poche ore.