Su Netflix è in arrivo il docufilm incentrato su Ilary Blasi, Unica. Ecco quando uscirà e di cosa tratterà.

Ferve l’attesa per il 24 novembre da quando – attraverso i social – i canali Netflix hanno annunciato a sorpresa l’uscita del docufilm incentrato su Ilary Blasi, intitolato Unica (così come la t-shirt sfoggiata dall’ex marito della showgirl, Francesco Totti, durante il derby del marzo 2002). In tanti si chiedono se finalmente Ilary Blasi svelerà all’interno di esso i motivi del suo addio a Francesco Totti. Nel trailer del docufilm, lei ha detto:

“Io difficilmente mi emoziono o sono agitata. Non sono per niente ansiosa. Però qui si parla di me”, e ancora: “A volte si è detto troppo. A volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato (…) Voglio raccontarvi la mia storia. Per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete”.

Unica: il docufilm su Ilary Blasi

Il 24 novembre esce il docufilm incentrato sulla storia di Ilary Blasi, e i fan della showgirl sono impazienti di saperne di più. Il titolo del docufilm fa riferimento alla t-shirt sfoggiata da Francesco Totti quando le dedicò la vittoria del Derby del 2002, e in tanti si chiedono se finalmente la showgirl parlerà delle cause che l’hanno portata a dire addio all’ex calciatore dopo 20 anni d’unione e tre figli.

Dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ha ritrovato la serenità al fianco dell’imprenditore tedesco Bastian Muller, mentre l’ex marito si è letto alla flower designer Noemi Bocchi.

