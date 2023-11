Le indagini per trovare Filippo Turetta e Giulia Cecchettin proseguono, e il ragazzo è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati.

Gli inquirenti hanno prelevato uno spazzolino da denti con cui sarà possibile equiparare il dna a quello repertato da alcune chiazze di sangue rilevate in una delle zone in cui si presume che Giulia Cecchettin e Filippo Turetta possano essersi recati nel giorno della scomparsa.

Nel frattempo il ragazzo – stando a quanto riporta una nota ufficiale della Procura – è stato iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio, e le ricerche sarebbero estese fino alla zona dell’Alto Adige (dove la sua auto sarebbe stata avvistata per l’ultima volta).

Filippo Turetta indagato per tentato omicidio

La famiglia di Giulia Cecchetin non ha perso le speranze di riabbracciare quanto prima la ragazza, che da sabato scorso è sparita nel nulla insieme al fidanzato Filippo Turetta. Stando alla nota emessa dalla procura, l’iscrizione di Turetta nel registro degli indagati arriva “dopo una complessa attività disposta innanzitutto alla ricerca e al ritrovamento dei due giovani, e nel contempo diretta anche ad accertare eventuali responsabilità penalmente rilevanti”.

Nel frattempo alcune tracce di sangue e dei capelli sono stati repertati al fine di stabilire se possano essere di Giulia Cecchettin. L’auto di Turetta sarebbe stata avvistata per l’ultima volta mentre era diretta verso l’Austria, e al momento le ricerche dei due giovani sono state estese anche all’Alto Adige (zona in cui sembra che Turetta conoscesse alcuni campeggi). Tra gli inquirenti sembra essersi fatta avanti l’ipotesi di una fuga perpetrata dal giovane dopo aver commesso l’omicidio dalla fidanzata, ma al momento non vi sono certezze in tal senso.

