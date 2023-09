L’attore siciliano Francesco Benigno ha annunciato pubblicamente di aver rifiutato l’offerta per partecipare al Grande Fratello Vip.

Francesco Benigno, celebre volto di Mery per sempre e di L’ora Legale, ha svelato via social che avrebbe rifiutato l’offerta per partecipare al GF Vip (la cui ottava edizione prenderà il via dal prossimo 11 settembre). L’attore ha avuto solamente alcune settimane fa il suo terzo figlio, Giovanni Federico Tiago, e ha deciso di godersi questo momento speciale insieme a sua moglie.

“Mi vogliono al Grande Fratello a tutti i costi. Che dite ci vado? Ovviamente siamo in attesa della nascita di nostro figlio tra domani e dopodomani, ma voi cosa ne pensate?“, aveva scritto lo scorso 19 agosto sui social (stando a quanto riporta TvBlog), e a seguire avrebbe aggiunto: “Cari autori del GF grazie per l’offerta, ma rifiuto e mi godo mio figlio. Adorooooooo“.

GF Vip: il rifiuto di un famoso attore

A quanto pare Francesco Benigno non sarebbe intenzionato a far parte del cast del GF Vip che, a partire dall’11 settembre, prenderà il via con in serbo tantissime novità.

Tra i volti vip che hanno deciso di partecipare allo show vi sono Massimiliano Varrese, Ciro Petrone, Beatrice Luzzi, Giampiero Mughini, Grecia Colmenares, Marina Fiordaliso, Rosanna Fratello, la showgirl Samira Lui e l’atleta Alex Schwazer. In tanti sono curiosi di vedere come sarà questa nuova edizione del programma, che differirà in tutto e per tutto dalle precedenti (almeno stando a quanto hanno lasciato trapelare i vertici Mediaset). Le nuove opinioniste ad affiancare Alfonso Signorini all’interno del programma saranno Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.

