Alla vigilia delle sue nozze, Luisa Corna ha svelato alcuni retroscena sul suo matrimonio con l’ufficiale dei Carabinieri Stefano Giovino.

Tutto è pronto per le nozze di Luisa Corna, che si terranno il 9 settembre a Palazzolo sull’Oglio (comune della provincia di Brescia). La cantante e il futuro marito hanno 15 anni di differenza e il loro è stato praticamente un colpo di fulmine:

“Quando l’ho conosciuto ci ho riflettuto: quindi anni non sono pochi. Ma è stato solo un pensiero. L’esperienza mi ha fatto capire che nella vita non c’è certezza e lui invece è diventato la mia. La sua presenza è stata talmente coinvolgente e quotidiana che l’età è passata in secondo piano”, ha svelato lei al Corriere della Sera. I due avrebbero dovuto sposarsi a giugno 2020 ma poi, a seguito di alcuni lutti subiti a causa del Covid, avevano deciso di rinviare a data da destinarsi.

Luisa Corna: l’amore per Stefano Giovino

Luisa Corna è più felice che mai alla vigilia delle sue nozze con Stefano Giovino. Ad accompagnarla all’altare vi sarà sua madre (suo padre è scomparso ormai da moltissimi anni) mentre sua sorella le farà da testimone. La cerimonia si terrà in forma strettamente privata alla presenza dei familiari e degli amici di sempre (e lei ha assicurato che si tratterà di meno di 100 persone).

Per quanto riguarda il suo grande amore per l’ufficiale dei Carabinieri con cui fa coppia fissa ormai da 9 anni, ha detto: “Stefano è diventato da subito la mia famiglia e la presenza di questi due bambini (i figli di lui, ndr.) che ho avuto il piacere di vedere crescere ha aiutato a cementare la relazione. Hanno la loro mamma, s’intende, ma è stato bello per me poter diventare una figura di riferimento”. Stefano Giovino ha due figli nati da una precedente relazione che Luisa Corna ha ammesso di considerare un po’ come se fossero figli suoi. Nonostante questo la coppia non ha mai avuto figli.

