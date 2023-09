Tragico lutto nel mondo della musica. A 77 anni è morto il celebre cantautore, famoso per tantissimi brani di successo.

Autore di brani come “Se mi lasci non vale” e “Ammazzate oh!”, il mondo della musica piange la scomparsa del celebre Luciano Rossi. Pesante lutto per l’intero settore che è venuto a conoscenza della morte dell’uomo, 77enne, in queste ore anche se il decesso, a quanto spiegato dal Corriere della Sera, risalirebbe allo scorso 8 luglio.

Lutto nel mondo della musica: morto Luciano Rossi

Da quanto si apprende, Rossi è morto a Roma, all’età di 77 anni. Tra i suoi brani più noti “Se mi lasci non vale” e “Ammazzate oh!”. Come anticipato, la sua scomparsa è avvenuta lo scorso 8 luglio ma la notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore. A farlo è stata sua figlia Ilaria.

Rossi era nato il 5 settembre 1945 a Roma. Finiti gli studi, era subito entrato a far parte del mondo della musica scrivendo brani per diversi artisti.

Tra questi si ricordano “La stagione di un fiore”, interpretata da Emiliana Perina e dai Gens al Festival di Sanremo 1970, ma anche “Un rapido per Roma” presentata da Rosanna Fratello a Canzonissima 1971.

Importante anche il brano “Ritornerà”, inciso da Little Tony nel 1972.

Il successo arriva poi con “Ammazzate oh!”, in gara a Un Disco per l’Estate, scelta poi da Maurizio Costanzo per il suo varietà radiofonico ‘Quarto programma’.

L’exploit del cantautore, arriva però ulteriormente nel 1976 con l’album “Aria pulita”. L’opera contiene diversi pezzi tra cui spiccano “Senza parole” e “Se mi lasci non vale“. Proprio questa canzone è stata portata al successo in tutto il mondo da Julio Iglesias e interpretata nel tempo da parecchi altri artisti.

Il compianto cantautore dedicò il suo lavoro anche a voci famose come Nicola Di Bari, I Vianella, Bobby Solo, Ornella Vanoni e Lando Fiorini.

Di seguito anche un post che ricorda l’artista:

