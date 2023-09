Pronta a tornare a lavoro Belen Rodriguez che sui social riappare con grande spirito e con un messaggio misterioso.

Niente gossip questa volta. Belen Rodriguez torna a far parlare, ma questa volta di lavoro. Cosa avrà in programma la showgirl argentina? Dopo l’addio a Mediaset, sia a Le Iene sia a Tu si que vales, la modella pare aver altri progetti, anche decisamente importanti. A confermarlo lei stessa con una recente, e misteriosa, storia su Instagram.

Il messaggio misterioso di Belen

Come anticipato, sebbene la Rodriguez sia assolutamente su tutte le prime pagine relative al gossip per il suo rapporto con Stefano De Martino e il possibile nuovo amore con Elio Lorenzoni, questa volta l’argentina fa parlare per lavoro.

Ebbene sì, perché in tanti si sono chiesti quale sarebbe stato il suo futuro dopo l’addio a Mediaset e un primo indizio lo ha dato proprio lei in queste ore. Attraverso una storia su Instagram, eccola in video, decisamente su di giri ed emozionata, svelare: “Finalmente si torna a lavoro… siamo cariche perché è l’appuntamento più importante della vita”.

Nessun indizio da parte della donna su cosa stia bollendo in pentola per lei. Molto probabile, però, che in caso di esito positivo di tale appuntamento, sarà lei stessa a rendere partecipi tutti.

A questo punto non resta che attendere qualche tempo per sapere le novità in merito al suo misterioso impegno di lavoro. Un nuovo progetto con la sua linea o la rivedremo in televisione? Chi lo sa…

Di seguito, invece, un recente post Instagram proprio dell’argentina:

