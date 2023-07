Grandi emozioni al concerto di San Siro di Ultimo. A prendersi la scena anche la sua ex fidanzata Federica. Ecco cosa ha fatto.

Non solo la sua bellissima musica e le grandi emozioni che ogni volta riesce a dare ai suoi fan. Ultimo è diventato virale in queste ore dopo la sua recente tappa milanese allo stadio San Siro. Per la verità, a prendersi la scena, è stata la sua ex fidanzata Federica che è stata filmata mentre era decisamente scatenata…

Ultimo, l’ex fidanzata virale sul web: il video

Il suo tour ha portato emozioni ai suoi seguaci e fan, anche a quelli meno attesi. Ultimo si è esibito nelle scorse ore a Milano allo Stadio San Siro ottenendo, ancora una volta, il sold out. Tra il pubblico anche una persona d’eccezione, la sua ex fidanzata Federica Lelli.

La ragazza è stata pizzicata al concerto e ha attirato su di sé le attenzioni dei presenti. Il motivo? Quando il cantante romano ha avuto modo di esibirzi co, la canzone ’22 settembre’, brano scritto in passato proprio per la stessa Federica, la giovane si è letteralmente scatenata. Il video diventato subito virale sul web la vede cantare a squarciagola. Nessun rancore per la relazione conclusa, anzi, solo stima ed emozioni. Quelle che, evidentemente, Niccolò e questo brano specifico riescono ancora a darle.

Da sottolineare come il ragazzo abbia ottenuto, col suo tour solo tra Roma e Milano, la bellezza di 342532 mila biglietti venduti. Una traguardo record.

Di seguito anche il post su Twitter di un utente con le immagini relative alla ragazza al concerto del cantante e le tante reazioni che ha suscitato:

federica lelli al concerto del suo ex fidanzato cantando 22 settembre canzone che è stata scritta per lei io sinceramente piango pic.twitter.com/5vFMNgA6kz — Ci ⭐️ (@ultimopetrpan) July 19, 2023

