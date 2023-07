Non ci sono più molti dubbi sul fatto che tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez le cose non vadano affatto bene. Ecco il doppio gesto.

Crisi o, chissà, forse anche qualcosa in più. Stefano De Martino e Belen Rodriguez non sono stati più separati che mai come in questi giorni. Pochi giorni fa, la showgirl argentina è stata pizzicata con un altro uomo alla festa di compleanno di Ignazio Moser a conferma di come le cose con il conduttore tv ed ex ballerino di Amici siano, ormai, tendenti alla fine. Ulteriore conferma sembra essere arrivata da un doppio gesto dei due andato in scena prioprio in queste ore.

Stefano De Martino vola via e Belen lascia casa: cosa succede

Come anticipato, se nelle scorse giornate Belen è stata pizzicata in compagnia di un imprenditore, tale Elio Lorenzoni, a conferma di come il rapporto con De Martino sembri agli sgoccioli, ecco che adesso è arrivato il gesto emblematico proprio del conduttore tv.

Dalle stories Instagram dell’uomo, infatti, eccolo in volo direzione Disneyland, probabilmente con suo figlio Santiago. Stefano ha scelto di allontanarsi dai gossip e da tutte le questioni che riguardano proprio l’argentina super paparazzata e ricercata.

Ad “accompagnare” tale allontanamento dell’uomo anche la decisione della showgirl di lasciare casa. Pare, infatti, che Belen sia stata costretta dai troppo paparazzi ad abbandonare la sua abitazione a Milano, stufa di essere assediata.

L’argentina, secondo Pipol Gossip, infatti, si sarebbe trasferita all’hotel Excelsior Gallia di Milano appunto per sfuggire all’assedio dei paparazzi, che in queste ore non le hanno dato tregua dopo le immagini che la ritraevano appunto con quello che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni .

Staremo a vedere quali aggiornamenti ci saranno e se i due decidaranno, finalmente, di dare qualche spiegazione sul loro rapporto.

Di seguito, invece, un post Instagram del conduttore di qualche giorno fa insieme al figlio Santiago:

