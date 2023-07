Sono in corso le registrazioni della prossima edizione di Tu si que vales e arrivano delle particolari anticipazioni su Sabrina Ferilli…

Si stanno registrando le nuove puntate di Tu si que vales, noto programma di Canale 5 dove protagonisti sono i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e la news entry Luciana Littizzetto. Confermatissima anche Sabrina Ferilli che, a quanto pare, è stata pratogonista di una accesa lite con una concorrente che, dopo averla fatta arrabbiare, ha svelato di essere d’accordo con la padrona di casa, la Queen Maria.

Sabrina Ferilli, lite a Tu si que vales

Come detto, sono in corso le registrazioni della nuova edizione, quella 2023, di Tu si que vales, e da Superguida Tv arrivano anche alcune curiose anticipazioni. In particolare, spicca una lite apparentemente accesa, tra la Ferilli, giudice del popolo, e una concorrente. Tutta colpa delle posizioni del… kamasutra.

Pare propri che tale protagonista dello show si sia fissata nel voler insegnare all’attrice alcune posizioni al fine di fargliele replicare anche nella vita reale. Di solito la donna non perde facilmente le staffe ma, questa volta, le cose sembrano andate diversamente.

Infatti, pare che la bella Sabrina, vista l’insistenza della concorrente, si sia rivolta a lei in malo modo. Proprio quando le cose stavano degenerando, però, ecco la verità. La concorrente era un’attrice “ingaggiata” da Maria De Filippi proprio per far arrabbiare l’amica. Dopo anni di tentativi, questa volta, la Queen di Mediaset ce l’ha fatta. Non resta che aspettare la puntata in questione per capire meglio come siano andate le cose e farsi due risate.

Di seguito anche un post Instagram con il vincitore della passata edizione:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG