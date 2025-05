Uomini e Donne si avvia alle battute finali: l’edizione in corso del daytime di Maria De Filippi è prossima a concludersi, tornerà subito dopo l’Estate e non mancheranno le novità. Intanto Gianmarco si appresta a fare la sua scelta, diviso tra due corteggiatrice è ormai prossimo a rivelare chi desidera conoscere fuori dal programma: riceverà un si? Altrettanto interessante è il futuro di alcuni cavalieri e dame, che si stanno frequentando da diverse settimane.

Le dinamiche del trono over sono sempre più appassionanti e coinvolgono il pubblico in modo totalitario. Non a caso quando gli anta sono protagonisti il format conquista sempre ascolti rilevanti. Tra i protagonisti del parterre over dell’ultime settimane ci sono Giuseppe e Rosanna, che si sono visti più volte e hanno avuto diversi contatti. Il cavaliere in passato si era avvicinato a Sabrina che si era anche dichiarata, ma ad un certo punto Giuseppe ha fatto un passo indietro e ha manifestato il suo interesse verso altre dame. Questo ha provocato in Sabrina un profondo dispiacere.

Giuseppe è poi uscito con Rosanna, tra loro è scattato un immediato feeling, ma negli ultimi giorni hanno avuto alcuni problemi che hanno indotto il pubblico a pensare che fra i due la rottura era prossima. E invece nell’ultima puntata sono finiti al centro dello studio e hanno rivelato di essere riusciti a chiarirsi, hanno posto le armi di guerra, e si sono riavvicinati. Il cavaliere ha poi donato un mazzo di rose alla dama e le ha consegnato un biglietto dove ha scritto ciò che prova: un momento decisamente romantico che ha commosso il pubblico.

Giuseppe e Rosanna lasciano Uomini e Donne insieme

Dopo i fiori, la dichiarazioni e la commozione della dama i due anta non potevano non lasciare il trono over insieme. Rosanna e Giuseppe hanno infatti annunciato di essere pronti a viversi lontano dalle telecamere, sono molto presi l’uno dall’altra e sono certi che fra loro possa funzionare. Dopo la scelta inaspettata Maria De Filippi ha concesso ai due di ballare insieme e subito dopo la neo coppia ha lasciato lo studio.

Solo dopo che Giuseppe e Rosanna sono usciti Maria si è accorta che Sabrina durante il ballo ha lasciato lo studio. La dama non ha reagito bene alla decisione di Giuseppe di uscire con Rosanna. Gianni ha intuito che il momento non era felice per Sabrina, che ha sempre avuto un particolare interesse verso il cavaliere. E’ poi rientrata in studio asciugandosi le lacrime e ha preferito non commentare.

Trono Over, Guido e Gloria neo coppia, altra brutta notizie per Sabrina

Le brutte notizie per Sabrina non sembrano però essere finite. Dopo Giuseppe e Rossana anche Guido e Gloria si sono detti presi l’uno dell’altra. Nei giorni scorsi il cavaliere ha chiuso la frequentazione con Sabrina proprio per uscire con Gloria, un duro colpo per la dama. Gianni ha compreso il disagio di Sabrina e si è alzato per abbracciarla, ma a quanto pare l’affetto dell’opinionista non è stato sufficiente a farle superare questo brutto momento.

Anche Maria De Filippi si sia preoccupata per la dama e durante la puntata le ha più volte chiesto come stava: “Eh insomma…Oggi Maria non mi va di parlare…Mi dispiace…” ha risposto visibilmente provata. La dama supererà questo brutto momento? Sicuramente sarà tra le protagoniste del parterre femminile della prossima stagione, sempre che durante l’estate non trovi la sua anima gemella.