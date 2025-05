Le ultime puntate di Uomini e Donne ci regaleranno una serie di colpi di scena, del resto il programma di Maria De Filippi non poteva terminare che con una serie di sorprese per i telespettatori. Mentre il pubblico si prepara a salutare il daiting show di Canale Cinque, che presto si fermerà per la pausa estiva, le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano cosa accadrà.

A quanto pare ne vedremo davvero delle belle, tra nuovi amori che nascono e grandi ritorni, si tratta di puntate che possono assolutamente essere perse.

Uomini e Donne, cosa accadrà nelle ultime puntate

Protagonista di una delle prossime puntate sarà Margherita, dama conosciuta dal grande pubblico per aver avuto una serie di delusioni nel programma. Prima aveva iniziato una conoscenza con Mario Cusitore, il cui epilogo è noto al pubblico e poi co Pierpaolo. Dopo queste frequentazioni, che si sono concluse male, finalmente la dama ha trovato un cavaliere con cui iniziare qualcosa di più serie. Con Dennis le cose sono partite fin da subito bene e i due usciranno dal programma mano nella mano assieme tra gli applausi dei presenti.

Arcangelo e Cinzia si riavvicineranno e diranno a tutti di essersi baciati, Marina non potrà che prenderne atto e sarà costretta a chiudere la sua conoscenza con il cavaliere. Finale amaro anche per Morena, che dopo aver frequentato un mese Francesco, scoprirà che lui non nutre i suoi stessi sentimenti e interromperà la frequentazione. Il trono di Gianmarco Steri, invece, arriverà alla fine, il giovane farà la sua scelta e deciderà di uscire con Cristina Ferrara, che dirà di sì. Una scelta che non è stata gradita da tutti i fan di Uomini e Donne, che hanno accusato il ragazzo di aver illuso Nadia e essersi preso gioco di lei.

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne, poi, vedremo due grandi ritorni nel trono over. Barbara De Santi sarà ospite dello show di Maria De Filippi con il suo nuovo compagno, Ruggiero, conosciuto proprio nel programma. La coppia racconterà come stanno andando le cose tra di loro e parteciperà alla puntata. Torneranno anche Gabriele e Tiziana, la cui storia pare procedere a gonfie vele. Gemma Galgani “andrà in vacanza” ancora una volta senza un cavaliere, per lei non sembrano esserci infatti importanti novità.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Giovanni Siciliano, cavaliere del trono over, chiederà una seconda possibilità da Francesca, che accetterà le sue scuse. I due non usciranno assieme dal programma, ma hanno deciso di continuare a frequentarsi quest’estate per vedere come andranno le cose. Infine, un’altra coppia deciderà di uscire assieme, si tratta di Valentina ed Emanuele, che seppure avevano iniziato a frequentarsi da poco, pare che abbiano già deciso di fare sul serio.