Ida Platano e Riccardo Guarnieri si stanno frequentando di nuovo? E’ questa una delle ultime indiscrezioni circolate riguardanti Uomini e Donne. I due ex, secondo alcune voci che si erano fatte sempre più insistenti, avrebbero avuto un riavvicinamento. Non è la prima volta che nasce un simile gossip, questa volta, però, la bella parrucchiera siciliana ha spiegato cosa sta accadendo.

L’ex dama e tronista dello show di Maria De Filippi è tornata a parlare dell’amore nella sua vita e l’avrebbe fatto proprio a distanza di qualche settimana da quando è iniziata a circolare in rete l’ipotesi di un suo riavvicinamento a Guarnieri. Dopo il triste epilogo del suo trono aveva raccontato che stava frequentando una persona, poi però non ha mai più parlato di quest’uomo misterioso e adesso il suo nome è tornato a essere avvicinato a quello dell’ex cavaliere.

Cosa sta accadendo tra Ida e Riccardo? Le parole di lei

Ida Platano in una delle sue ultime storie ha raccontato di aver fatto una cosa un po’ pericolosa, una di quelle cose di cui ci si pente. L’ex dama di Uomini e Donne è da sempre molto attiva sui social e quotidianamente pubblica storie in cui racconta anche la sua giornata. In una delle ultime ha spiegato di aver fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare.

“Ma perché devo fare queste cose quando so che mi posso mettere nei guai? Io sono fatta così, mi piace un po’ di adrenalina, ma non si fanno queste cose (…)“, queste le parole di Ida, che ha poi aggiunto di andarsi a chiudere in casa, spiegando che non può dire di cosa si tratti. Era inevitabile che le sue parole scatenassero la curiosità di chi la segue, a quanto pare in tanti hanno creduto che con quel messaggio si riferisse a un uomo e al fatto di averlo incontrato.

Così Ida ha subito voluto spiegare che il suo messaggio non riguarda assolutamente qualche uomo, ma una cosa pericolosa che ha fatto. E proprio rispondendo a queste domande, ha detto: “(…)Uomini zero. Sono stata chiara?“. Parole che possono essere lette anche come una risposta alle ultime voci che la volevano di nuovo al fianco di Riccardo Guarnieri, con il quale tempo fa aveva avuto una relazione che aveva appassionato i fan di Uomini e Donne.

Le voci erano nate dopo che l’ex tronista ha messo like a un video comparso in una delle sue fanpage, che raccoglieva tutti i momenti vissuti nel daiting show proprio con Riccardo Guarnieri. Quel gesto avrebbe lasciato credere che magari i due ex si fossero iniziati a sentire di nuovo, ma a quanto pare non è così. Dalle parole di Ida si comprenderebbe che al momento non ci sono uomini nella sua vita, dunque, anche quella relazione di cui aveva parlato mesi fa sarebbe conclusa.