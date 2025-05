È il caso di dirlo: Doc is back! La terza stagione della serie medical che ha conquistato milioni di italiani si è conclusa a marzo 2024 con uno share che nella puntata finale ha sfiorato il 33% (32,78% per la precisione) e ha catalizzato l’attenzione di 5.380.000 spettatori. Numeri più che eloquenti che hanno portato in fretta i vertici Rai a mettere in cantiere la quarta stagione.

A partire da martedì 20 maggio Doc – Nelle tue mani è tornato su Rai 1 in prima visione assoluta. Luca Argentero però non c’è, come non c’è il dottor Andrea Fanti. L’attore e il protagonista principale del medical drama più amato della tv italiana sono stati sostituiti. E la ragione è davvero inaspettata. Ecco come ha reagito Argentero.

Torna Doc in Rai, ma senza Argentero: come ha reagito l’attore

Dal 20 maggio Rai 1 ha cominciato a trasmettere dei nuovi episodi di Doc – Nelle tue mani. Le puntate però non sono quelle della quarta stagione (la messa in onda di Doc 4 è prevista per il 2026), bensì quelle del remake americano del film nel quale il protagonista non è un dottore ma una dottoressa. La “Doc” made in Usa infatti è la dottoressa Amy Larsen, che ha il volto dell’attrice Molly Parker.

Il Doc d’oltreoceano è ambientato a Minneapolis. La versione statunitense della serie medica di casa nostra, con trame e situazioni simili all’originale ma con personaggi differenti, è stata realizzata da Sony Pictures Television e lanciata a gennaio 2025 riscuotendo un grandissimo successo su Fox. Adesso l’adattamento americano di Doc fa il percorso inverso e sbarca in Italia.

In una storia pubblicata sul profilo Instagram della Rai (@rai1official) Luca Argentero si è reso protagonista di un simpatico dialogo con il suo alter ego: la “gemella” americana (in realtà canadese) Molly Parker. Da Doc a Doc, insomma: una occasione per lanciare la nuova serie in onda su Rai 1. I due attori si sono scambiati i complimenti per il successo delle rispettive serie parlando ognuno nella sua lingua madre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

Molly Parker ha fatto anche un riferimento esplicito all’inizio delle riprese della quarta stagione di Doc. Argentero ha confermato di essere già sul set per girare la prossima stagione di Doc la cui messa in onda, come anticipato, è prevista per il 2026. Nel frattempo i fan potranno godersi le puntate del Doc a stelle e strisce, che promette di essere avvincente quanto l’originale.

Rai 1 trasmetterà tutti i 20 episodi della serie americana di Doc. Il primo appuntamento è andato in onda martedì 20 maggio. Sono previste cinque serata durante le quali verranno trasmesse due puntate alla volta delle prima stagione. La Fox ha già annunciato l’arrivo a fine febbraio di una seconda stagione da 22 episodi.