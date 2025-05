Qual è lo stipendio di Maria De Filippi? Ecco tutti i dettagli sulle cifre che percepisce la conduttrice per il suo lavoro in tv.

La conduttrice sta ora per concludere la sua stagione televisiva, dato che il mese di giugno si avvicina e i suoi due programmi più amati – Amici e Uomini e Donne – stanno per volgere al termine. Domenica 18 maggio ci sarà infatti la tanto attesa finale del talent show, durante la quale sarà decretato il vincitore di questa edizione. Sul fronte del dating show, la strada per i suoi protagonisti è ancora molto lunga, anche se le anticipazioni hanno fatto sapere che il tronista Gianmarco Steri avrebbe fatto – dopo molto tempo – la sua scelta.

Di certo la De Filippi è diventata negli anni una delle donne più amate del piccolo schermo, e il suo ruolo viene premiato anche dal punto di vista economico.

Ecco quanto guadagna Maria De Filippi

Quando si parla di lei, si parla di una conduttrice e un personaggio televisivo molto amato dagli italiani. In realtà lei è molto di più dato che, quando si spengono le telecamere, lavora anche dietro le quinte delle sue trasmissioni. Produttrice e autrice dei suoi prodotti, è il motore di tutto quello che si vede nello schermo e che porta il suo nome. La De Filippi controlla infatti al 50% la Fascino, casa di produzione che realizza i programmi di cui è al timone. Al momento non si può sapere con certezza a quanto ammonti il suo patrimonio ma, com’è stato evidenziato su un articolo pubblicato da Italia Oggi, nel 2024 è salito al netto da 33,2 milioni a 40 milioni di euro. Tra il 2018 e il 2023 Maria De Filippi ha invece incassato circa 14,5 milioni di euro di dividendi, cioè intorno ai 2,4 milioni ogni anno.

A queste somme vanno inoltre aggiunti gli stipendi che percepisce dall’azienda Mediaset, oltre che gli introiti dell’etichetta discografica 21 Co, di cui la Fascino è azionista al 40% e che la conduttrice ha fondato per permettere ai giovani talenti di Amici di pubblicare i loro lavori. Ad essere molto ricca è inoltre la sua casa, in cui viveva anche insieme al compianto marito Maurizio Costanzo. Pare infatti che, anche dopo la sua scomparsa, lei sia rimasta nel Quartiere Parioli, cioè uno dei luoghi più esclusivi della Capitale. La sua sarebbe una dimora lussuosa e che è stata arredata in modo raffinato