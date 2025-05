E’ uno dei personaggi più amati di Uomini e Donne, non ha mai negato il suo amore per il buon cibo e ha sempre ironizzato sulla sua forma fisica, anche quando aveva qualche chilo di troppo, Tina Cipollari ha sempre parlato pubblicamente della dieta che ha seguito e di quanto sia stata dura perdere peso.

L’opinionista di Uomini e Donne è stata seguita da una dottoressa specializzata in bioterapia nutrizionale e ha ottenuto risultati sorprendenti. Quando la Cipollari apparse per la prima volta in televisione aveva una forma molto più esile, sicuramente era più giovane. Negli anni ha preso peso, ma poi si è subito messa a lavoro per tornare in forma.

Come ha perso peso Tina Cipollari, la sua dieta

A parlare tempo fa della dieta di Tina Cipollari era stata proprio la nutrizionista che l’aveva seguita, la dottoressa Emanuela Castaldi, che aveva spiegato come non si trattasse di un regime alimentare di privazione, ma di una corretta alimentazione che può essere seguita da tutti, che serve alla salute del nostro corpo oltre che a dimagrire.

La dottoressa ha spiegato come sia necessario bilanciare in ogni pasto carboidrati, proteine, fibre e grassi buoni, chiarendo come sia fondamentale mangiare sempre prima le verdure. Per quanto riguarda la dieta di Tina Cipollari, la dottoressa ha spiegato che ha provato a creare un regime alimentare che non rivoluzionasse troppo la sua vita e rispondesse alle su esigenze di tempo.

Spesso quando si deve seguire una dieta il principale problema è il tempo, per questo un buon nutrizionista riesce a creare un regime alimentare che sia adatta alle esigenze di chi deve seguirlo e la dottoressa Casaldi ha fatto così con l’opinionista di Uomini e Donne. Tempo fa la stessa Tina raccontò al magazine di Uomini e Donne di seguire un regime alimentare che prevedeva cinque pasti al giorno.

Spiegò come al mattino mangiava una fetta di pane bruscato con marmellata light o burro di mandorle, per lo spuntino poteva scegliere tra yogurt magro, frutta secca o frutto di stagione, a pranzo carne o pesce, ma prima doveva mangiare rigorosamente verdura, il pomeriggio per merenda poteva scegliere tra frutta di stagione, frutta secca o sei olive verdi e la sera nuovamente carne o pesce. Nella dieta di Tina non era prevista la pasta, ma poteva mangiare il farro. L’opinionista tempo fa raccontò che si sentiva molto meglio, non solo fisicamente ma anche con l’umore.

“Respiro meglio, cammino più veloce, la notte dormo meglio e mi sento più leggera (…)“, queste le parole della Cipollari quando iniziò questa precisa dieta. Non si sa se al momento segue ancora questo regime alimentare o abbia interrotto la dieta, ad ogni modo era molto soddisfatta dei risultati ottenuti, non solo fisicamente.