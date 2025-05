Francesca Cruciani è una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne. In un primo momento aveva iniziato a conoscere Alessio Pii Stella e con lui ha avuto una lunga frequentazione, che però si è conclusa. Poi ha deciso di conoscere Giovanni Siciliano e nel corso della frequentazione con il cavaliere napoletano, ha mostrato tutta la sua grinta e quanto sia una donna che si lanci nelle cose.

Proprio in una delle ultime puntate di Uomini e Donne è andata in onda la forte lite che ha avuto con il cavaliere, culminata con il famoso lancio di scarpa, che è diventato in poco tempo virale in rete. Francesca, infatti, ha perso la pazienza dopo aver scoperto cosa Giovanni ha sussurrato nell’orecchio di Marilù durante un ballo, non ci ha visto più, si è tolta una scarpa e gliel’ha tirata addosso, adirandosi moltissimo. Ma chi è la famosa dama?

Francesca Cruciani di Uomini e Donne, chi è e che lavoro fa

Francesca Cruciani, dunque, si è fatta riconoscere nello show di Maria De Filippi. Ha subito dimostrato di voler fare sul serio e voler trovare davvero un compagno di vita nel daiting show. La prima conoscenza con Alessio, però, si è conclusa e, fino a che fossero rese note le anticipazioni di Uomini e Donne, sembrava che anche la frequentazione con Giovanni Siciliano fosse conclusa. Quel lancio di scarpa in studio era stato il modo della dama di chiudere con lui dopo la delusione provata.

Della vita privata della Cruciani non si sa molto, ha all’incirca una quarantina di anni, è originaria di Bracciano ed è una infermiera. Il profilo Instagram di Francesca racconta molto di lei, sembra che sia una amante del mare, ci sono infatti tante foto che la ritraggono in costume da bagno e in spiaggia. Ha due nipoti cui è legatissima, condivide spesso immagini in loro compagnia, spiegando quanto sia grande l’amore che prova per loro.

Trascorre molto tempo con le amiche, le piace uscire e divertirsi ed è anche una amante del fitness, si tiene infatti in forma in palestra. La dama del trono over ha attirato simpatie e antipatie tra il pubblico, sicuramente ha dimostrato di essere una donna molto passionale, soprattutto nella conoscenza avuta con Giuseppe. Conoscenza che, stando alle anticipazioni dell’ultima puntata di Uomini e Donne, registrata lo scorso 11 maggio, pare che continuerà.

Sebbene la Cruciani sia rimasta molto delusa dall’atteggiamento del cavaliere e l’abbia accusato di essere un bugiardo e di non capire davvero cosa volesse, visto che l’aveva corteggiata spudoratamente, alla fine cederà alla richiesta di Giovanni. Sembrerebbe che il cavaliere tornerà sui suoi passi e le chiederà una seconda possibilità, cosa che Francesca accetterà. I due, però, non hanno deciso di lasciare assieme il programma, hanno scelto di provare a frequentarsi quest’estate per vedere come va e, come si dice in questi casi, “se son rose fioriranno”.