Giovanni Scifoni ha perso la sua adorata mamma e ha condiviso la tragica notizia con i fan pubblicando una foto dei suoi genitori insieme e scrivendo sui social:

“Mamma è di nuovo con papà. Dance me to the end of love. Mia madre aveva amici in ogni parte del mondo. Questo messaggio è per raggiungervi e dirvi che potete prendere una piroga e venire domani (mercoledì 16) al suo funerale alle 11 alla chiesa dei Santi Martiri Canadesi. Sarà bello abbracciarvi”.

Giovanni Scifoni: il lutto

Con un commovente messaggio via social, l’attore Giovanni Scifoni ha invitato le persone che hanno conosciuto sua madre a prendere parte ai funerali della donna, scomparsa in queste ore. Nel suo ultimo messaggio via social, l’attore ha voluto dedicare un tenero pensiero anche al padre scomparso e al grande amore dei suoi genitori. In tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno espresso il loro affetto e la loro solidarietà in quello che è senza dubbio per lui un momento particolarmente doloroso.

“Ti abbraccio forte Giovanni”, gli ha scritto Serena Bortone, mentre la conduttrice Francesca Fialdini gli ha inviato alcune emoticon a forma di cuore. A loro si sono uniti in tantissimi per esprimere le loro condoglianze all’attore per la sua tragica e dolorosa perdita. Dal 2005 l’attore è sposato con una donna di nome Elisabetta, madre dei suoi tre figli.

