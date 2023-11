Antonella Clerici ha confessato alcuni dettagli su sua figlia, Maelle, nata nel 2009 dalla sua relazione con Eddy Martens.

Antonella Clerici ha uno splendido legame con sua figlia Maelle e a Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato:

“Fa la prima liceo classico. E’ molto intelligente e di una bellezza esotica, particolare. Ma non le riconosco alcun talento artistico, non è portata per lo spettacolo“, ha ammesso, e ancora: “Secondo me sarebbe un grande medico, non è schizzinosa, non ha paura di niente: ha un coraggio da leone che io non ho. Lei vorrebbe fare la veterinaria di animali grandi e secondo me le verrebbe benissimo”.

Antonella Clerici: la confessione sulla figlia

Per la prima volta Antonella Clerici si è confessata a cuore aperta in merito al legame con sua figlia, Maelle, che oggi ha 14 anni e sta ancora cercando di capire cosa farà da grande. La famosa conduttrice tv ha spiegato che, con tutte le probabilità, sua figlia non seguirà le sue orme nel mondo dello spettacolo, e ha aggiunto anche che a lei piacerebbe diventare una veterinaria.

Antonella Clerici il 6 dicembre compirà 60 anni e in merito a questo importante traguardo raggiunto ha spiegato che, però, non avrebbe intenzione di festeggiare: “Non festeggio mai i decenni, gli anni in mezzo sì. Farò una cosa ristretta, con mia sorella, il mio compagno e i figli”, ha ammesso con Tv Sorrisi e Canzoni. Sarà vero? In tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più.

