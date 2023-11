Alice De André ha commentato il suo rapporto con la sorella maggiore, Francesca De André, e con il mondo della tv.

Alice De André è la più giovane dei figli di Cristiano De André e per la prima volta, al Corriere della Sera, ha parlato del suo rapporto con il mondo dello spettacolo e della tv e del suo legame con la sorella Francesca che, dopo aver partecipato al GF Vip, è stata ospite di numerosi salotti televisivi (dove ha parlato delle sue liti con il padre o delle violenze subite da parte del suo ex).

“Mio parere: certe cose non sono fatte per essere portate in tv”, ha dichiarato Alice De André in merito alla questione, e ancora: “Non fa per me. Salotti in stile d’Urso non li capivo e non li capisco né per chi è oggetto di gossip, né per chi sta a guardare”.

Alice De André: il commento sulla sorella Francesca

Alice De André è la minore delle figlie di Cristiano De André, e oggi ha 24 anni e studia recitazione a teatro. Al Corriere della Sera ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita e ha confessato che, a differenza della sorella maggiore Francesca, non sarebbe interessata al mondo tv e, inoltre, non possederebbe il piccolo schermo neanche in casa. “Sono una ventenne senza la televisione. Quando ho traslocato e l’ho mollata è stata una liberazione”, ha dichiarato.

Sua sorella Francesca negli ultimi anni è balzata agli onori delle cronache per via del suo rapporto conflittuale con il padre Cristiano, per le violenze subite da parte di un suo ex e per un delicato intervento subito nei mesi scorsi per un tumore.

