Dopo il botta e risposta Blasi-Iovino sul presunto tradimento a Totti, ecco la verità dell’amico del Pupone, Alex Nuccetelli.

Come stanno davvero le cose nella vicenda Ilary Blasi-Francesco Totti? Dopo le parole dell’”uomo del caffè” Cristiano Iovino sulla liaison con la conduttrice e la replica della donna, ecco Alex Nuccetelli, amico dell’ex capitano della Roma, prendere parola e dire la sua sulla questione.

Totti, parla l’amico Alex Nuccetelli

Dopo le parole di Cristiano Iovino riguardo il flirt con la Blasi, in tanti hanno pensato che, alla fine, al netto di quanto detto su Francesco Totti, il Pupone potesse avere, in parte ragione, riguardo la vicenda con la sua ormai ex moglie.

L’ex capitano della Roma, da uomo che ha tradito con il fidanzamento con la Bocchi, è improvvisamente passato ad essere la vittima della vicenda.

Ma come stanno davvero le cose? A provare a fare chiarezza, come detto, è stato l’amico dell’ex calciatore, Alex Nuccetelli che a Il Messaggero ha commentato: “La verità sta venendo a galla. Oltre a rilasciare una mezza intervista, per la quale era stato costretto per alcune cose che erano accadute, ora si sta celando dietro il silenzio con grande signorilità”.

E sul perché il Pupone non abbia voluto rispondere all’ex moglie: “Gliel’ho proposto e lui mi ha risposto di no. Vuole tutelare i figli”.

Su quale sia la verità e chi abbia ragione tra l’ex giocatore e la Blasi, Nuccetelli non ha dubbi: “Credo a lui, lo conosco. Nella vita alcuni ruoli che vengono concessi tendono a farti fare un abuso di arroganza. E’ abbastanza plausibile”.

Certezze anche sulle tempistiche della nuova relazione di Totti con la Bocchi: “L’ha conosciuta dopo il presunto tradimento della Blasi? Sì, ed io questo l’ho sostenuto fin dall’inizio. Francesco è una persona sensibile e non era preparato a nulla di tutto questo. E’ stato l’ultimo a rendersi conto di quello che stava succedendo […]”.

Di seguito anche un post Instagram relativo al docufilm della Blasi, ‘Unica’:

