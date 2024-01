Interessante accordo milionario per Wanda Nara e Mauro Icardi in caso di tradimento. Dall’argentina spuntano cifre folli…

L’abbiamo vista protagonista in tv a ‘Ballando con le Stelle’ con annessa vittoria meritata. Ora Wanda Nara torna a far parlare per questioni amorose. In particolare per un accordo che avrebbe fatto col marito, Mauro Icardi, in merito a possibili futuri tradimenti. I due avrebbero messo nero su bianco un contratto che prevede una ammenda milionaria in caso di “corna”.

Wanda Nara e Icardi: l’accordo anti tradimento

Come sempre accade per tutte le vicende legate a Wanda Nara e Icardi, va detto, le notizie e le indiscrezioni devono essere prese con le pinze. Eppure, dall’Argentina sono sicuri: la coppia avrebbe messo nero su bianco un accordo anti tradimenti.

Stando a quanto rivelato dal settimanale argentino Revista Noticias, infatti, la showgirl avrebbe deciso di correre ai ripari in chiave tradimenti. L’imprenditrice dopo dieci anni al fianco dell’ex bomber dell’Inter avrebbe deciso di far firmare al marito un accordo anti tradimento.

Il documento si basa su una semplice regola: in caso di tradimento ci sarà un’ammenda da ben 100 milioni di dollari che Maurito dovrebbe versare alla moglie nel caso di “corna”.

Secondo il media, il calciatore argentino avrebbe accettato tale accordo, evidentemente convinto di non cadere in nessuno tradimento nel corso del loro matrimonio.

La coppia, già in passato, era stata protagonista di vicende amorose complesse con annessi rumors di tradimenti. Ora, invece, anche dopo la notizia della malattia della bella Wanda, le cose sembrano essere state superate e in famiglia il clima è più sereno che mai come si è potuto vedere, anche in televisione, durante la recente partecipazione della showgirl a ‘Ballando con le Stelle’. Mauro e tutti i figli sono stati accanto alla donna e l’hanno sostenuta in ogni momento.

Di seguito anche un recente post Instagram della coppia:

