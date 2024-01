Andreas Muller difende Veronica Peparini dagli attacchi hater sui social: ecco cosa ha detto.

Andreas Muller e Veronica Peparini sono in trepida attesa per la nascita delle loro due gemelline. Mancano solo poche settimane al lieto evento: il parto è presumibilmente previsto per il mese di marzo. I nomi delle due bambine non sono ancora stati svelati, ma la coppia ama rendere partecipi i fan su tutto ciò che riguarda la loro quotidianità, pubblicando foto e video sui loro rispettivi profili Instagram.

Né Andreas né Veronica sono soliti condividere i messaggi che ricevono, tuttavia nelle scorse ore il futuro papà ha voluto rispondere ad alcune critiche.

Le critiche ricevute da Veronica

Andreas Muller, nelle scorse ore, ha pubblicato su Instagram diverse storie nelle quali mostra, come al solito, la compagna Veronica Peparini con il pancione che cresce a vista d’occhio. Di norma, sotto a questo tipo di pubblicazioni, non mancano i messaggi dei fan che gli fanno notare di essere un papà molto innamorato, e si complimentano per l’ottimo esempio che potrà dare alle figlie, non appena nasceranno.

Tra le storie è poi comparso un video nel quale Andreas immortala la compagna intenta a preparare la cena mentre indossa una tuta e una canotta, che porta sollevata sopra il pancione. Un utente, commentando la storia, ha risposto: “Sempre con la pancia di fuori…“.

Il ballerino, quindi, ha replicato seccato: “Pensa te che danno per lo Stato Italiano...”. Normalmente non condivide mai screenshot con commenti o frasi negative, ma questa volta sembra davvero stufo di tutte le critiche che puntualmente deve subire la sua amata compagna Veronica.

Andreas Muller e la paternità

Andreas non vede l’ora di poter essere chiamato “papà”. Quando la coppia aveva scoperto il sesso delle bambine, lui aveva confessato che l’unica persona con la quale avrebbe desiderato avere dei figli era proprio Veronica. Recentemente, poi, ha spiegato tramite un post su Instagram come sta vivendo questo momento speciale.

