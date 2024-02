Francesco Totti e Noemi Bocchi si presentano per la prima volta insieme sul red carpet in occasione della prima del docu-film dedicato a Marcello Lippi. I fotografi sono pazzi della coppia.

Dopo due anni di relazione, prima segreta e poi pubblica, Totti e Noemi Bocchi fanno il loro primo red carpet insieme, scatenando l’entusiasmo dei fotografi che non vedevano l’ora di scattare foto alla famosa coppia.

Di ritorno da un fantastico viaggio a Dubai insieme alle figlie di Totti e Ilary Blasi e alla figlia della nuova compagna dell’ex calciatore, i due si sono presentati elegantissimi ed emozionati sul tappeto rosso. L’evento glamour è stato organizzato per presentare il nuovo docu-film dedicato a Marcello Lippi.

Totti alla première del docu-film dedicato a Marcello Lippi

Marcello Lippi è una figura che ha fatto la storia del calcio. Di conseguenza, l’ex calciatore Francesco Totti non poteva mancare alla presentazione del suo docu-film.

Insieme a lui c’era la sua nuova compagna di vita, Noemi Bocchi, che ha sfoggiato un look elegante e scintillante, in tinta con i colori scelti dall’ex capitano della Roma.

La Bocchi, infatti, ha sfoggiato una giacca e un pantalone total black e un top corto scintillante. Invece, Francesco ha indossato un completo scuro composto da una t-shirt e un’elegante giacca.

I fotografi, però, non hanno fatto a meno di notare la somiglianza tra Noemi e Ilary Blasi.

Totti e Noemi agli eventi glamour dello showbiz

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più e condividono sempre più momenti della loro intimità e della loro vita privata. I due sembrano pronti ad affrontare sia gli eventi mondani che la dura battaglia legale tra Ilary e Totti.

La coppia attende con trepidazione la prossima udienza in tribunale, che si terrà il 31 maggio, e sarà una data decisiva. Infatti, in quest’occasione sarà decisiva per l’addebito della fine del matrimonio.

