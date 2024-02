Il pubblico del Grande Fratello ha chiesto che gli autori prendano seri provvedimenti contro Anita Olivieri. La gieffina ha pronunciato alcune frasi ritenute molto gravi dal pubblico a casa.

Il pubblico del Grande Fratello non ha apprezzato le frasi pronunciate da Anita Olivieri all’interno della casa. Alcuni utenti sui social hanno chiesto agli autori del reality di prendere seri provvedimenti disciplinari contro la gieffina per condannare le sue parole.

Anita, infatti, convinta che fosse ormai finita la diretta si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni allarmanti dai toni minacciosi. Il pubblico da casa non ha gradito questi atteggiamenti e ha chiesto un intervento.

Anita Olivieri: “Con me rischi la vita”

Durante la notte, la gieffina Olivieri si è lasciata andare ad alcune confidenze con gli altri concorrenti del reality.

Convinta che fossero passate le 2 di notte, e che quindi fosse terminata la diretta, Anita ha parlato, con parole forti, di come prenderebbe un tradimento da parte di un fidanzato.

“Lo faccio fuori! Posso dire che nessuno mai… Ragazzi penso che abbiamo superato l’orario, vero? Penso che nessuno abbia il coraggio di tradirmi. Conoscendomi nessuno mi tradirebbe fidati. Come mai? Perché rischi la vita! Veramente, sì, sì certo. Lo faccio sembrare un incidente. Guardate che io ho una mente diabolica, figurati se non la riesco ad usare. Secondo me non lo fanno più per paura delle conseguenze. Io al posto loro avrei paura di tradirmi“.

Queste parole hanno indignato il pubblico da casa.

Il pubblico chiede provvedimenti disciplinari contro Anita Olivieri

Dopo le accuse di bestemmie e di bigliettini segreti, Anita Olivieri stavolta è accusata di aver fatto dichiarazioni agghiaccianti che non possono essere tollerate in televisione.

Infatti, sui social sono stati pubblicati numerosi post di fan indignati che chiedono provvedimenti disciplinari contro la concorrente e qualcuno ha persino richiesto la squalifica della gieffina. Alfonso Signorini prenderà provvedimenti?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG