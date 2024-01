Capodanno alle Maldive per Francesco Totti e Noemi Bocchi che hanno deciso di dare un taglio alle recenti polemiche con Ilary Blasi.

Quale modo migliore per staccarsi dai problemi della vita di tutti i giorni se non un lungo e intenso viaggio rilassante alle Maldive? Francesco Totti e Noemi Bocchi, insieme ai figli della donna, hanno optato per un Capodanno al caldo e, soprattutto, lontano dalle polemiche delle ultime settimane dopo l’uscita di ‘Unica’, il docufilm di Ilary Blasi. Sui social, le prime foto del viaggio ricco di amore e passione…

La coppia formata dall’ex capitano della Roma e la Bocchi è ormai consolidata da tempo e in questi giorni si è concessa un viaggio lontano dalle polemiche successive al docufilm dell’ex moglie del Pupone, ‘Unica’.

I due si sono diretti alle Maldive in compagnia dei figli di Noemi, e il fidanzatino della più grande, Sofia Caucci, avuta con il primo marito. Nelle stories Instagram, la Bocchi ha condiviso alcuni ricordi della vacanza, ora terminata, tra cui un video dei fuochi d’artificio di Capodanno e anche una foto sulla spiagga con il compagno, oltre ad una simpatica sfida avuta con lui in moto d’acqua.

Relax completo, quindi, per la coppia che sembra portare avanti con grande successo la propria relazione. In più occasioni la donna ha mostrato quello che sembra essere un anello di fidanzamento a conferma che il rapporto con l’ex capitano della Roma potrebbe arrivare anche alle nozze.

Staremo a vedere se sarà davvero così. Certamente, prima di tutto, Totti dovrà risolvere il divorzio con la Blasi, cosa che fino ad oggi non è sembrata poi così semplice…

Di seguito anche un post Instagram di Oggi con uno scatto della coppia in pieno relax al mare:

