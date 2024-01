Parole piuttosto dure di Morgan su Amici con tanto di riferimento a “lei”. Il noto volto tv inedito sulla scuola più conosciuta d’Italia.

Sempre sopra le righe quando si tratta di parlare e commentare. Anche in questo caso Morgan non è stato da meno. Nel corso di una diretta social con Luca Jurman, l’ex Bluvertigo ha avuto modo di dire la sua su Amici di Maria De Filippi con frasi al veleno riguardo alla sua esperienza.

Morgan, attacco ad Amici e a “lei”

Nelle ultime settimane, l’ex maestro di Amici Luca Jurman ha iniziato una battaglia contro il programma mettendo in evidenza come, spesso, la musica venga messa da parte per dare spazio più al “reality” e alle dinamiche televisive.

In tale ottica rientra la diretta social dell’uomo con Morgan, anche lui con alle spalle un’esperienza nella scuola più seguita d’Italia.

Parlando live, l’ex Bluvertigo si è lasciato andare ad alcune frasi decisamente dure verso il programma e verso “lei”, forse, Maria De Filippi (mai citata).

“‘Eh, il ruolo era sbagliato, non era il tuo’. Mi ha screditato nella mia forza”, ha detto Morgan parlando con Jurman. “Chi mi ha screditato? Lei…”.

“Lei mi mi ha detto: ‘Il pubblico è contro di te. Tu fingi una specie di inc**atura ed esci. Te ne vai e io parlerò di te in modo tale che il pubblico andrà dalla tua parte’. Io non avevo voglia di fare la scenetta ma ho fatto così”, ha spiegato ancora l’ex Bluvertigo. Peccato che le cose non siano andate come previsto con la fantomatica “lei” che avrebbe fatto l’esatto opposto di quanto promesso.

“Non potevo credere alla bassezza. Mi ha guardato fisso e mi ha chiesto se fossi contento. Poi sono scappato via”. Dichiarazioni davvero pesanti che, però, vanno prese con le pinze ma che potrebbero generare delle repliche piuttosto duro da parte di chi è stato chiamato in causa. Staremo a vedere.

Di seguito anche il post su TikTok con le parole dei due ex maestri della scuola:

