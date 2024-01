Botta e risposta social per Tommaso Zorzi attaccato dopo aver ricevuto i biglietti gratis per il concerto di Taylor Swift. Cosa è successo.

Spesso al centro di polemiche o discussioni sui social, Tommaso Zorzi è stato coinvolto in un nuovo botta e risposta piuttosto acceso con alcuni haters. Il motivo? Il noto influencer e volto tv ha ricevuto gratis i biglietti per assistere al concerto di Taylor Swift. Una cosa che lo ha messo alla luce, almeno secondo molti utenti del web, come privilegiato.

Tommaso Zorzi e la polemica sui social

“Mio zio che mi ha regalato i biglietti di Taylor Swift per Natale”, ha spiegato Zorzi sui social. “Ma io devo specificare da dove arrivano i miei biglietti per il concerto di Taylor Swift? Ma a chi? La polizia di San Siro? Queste sono considerazione che fate voi senza il beneficio del dubbio”, ha proseguito.

E poi parlando ancora sui social: “Se uno non può dire che gli sono stati regalati dei biglietti per un concerto perché chi non li ha si offende, capisci che il problema è tuo non mio“.

Ma la querelle social non si è fermata ai biglietti. L’hater, infatti, ha aggiunto ancora contro il buon Tommaso: “Capisco che la tua carriera televisiva sia sfumata ancor prima di cominciare ma queste evidenti polemiche social con evidenti bait che gridano bisogno di attenzione puzzano di disperazione fin qui”.

Zorzi, a quel punto, ha ulteriormente replicato: “Sulla questione televisiva non ti rispondo neanche perché evidentemente non sai quello che sto facendo. Se uno non può dire che gli sono stati regalati dei biglietti per un concerto perché chi non li ha si offende, capisci che il problema è tuo non mio”.

Di seguito anche il post su X con la polemica e il botta e risposta di cui vi abbiamo parlato:

Capisco che la tua carriera televisiva sia sfumata ancor prima di cominciare ma queste evidenti polemiche social con evidenti bait che gridano bisogno di attenzione puzzano di disperazione fin qui. — PerryStoneSwift (@perrystoneswift) January 22, 2024

